ВОТ ЭТО ДА... ⟩ Посмотрите, как креативно бренд рэпера Тимати поздравил Эстонию с Днем восстановления независимости!

Магазин Black Star Wear работает по франшизе и изначально был открыт в Таллинне в 2018 году на небольшой торговой площади в 60 квадратных метров в T1 Mall of Tallinn, но уже в 2019 году, в связи с большим спросом, переехал в Ülemiste на торговую площадь размером 125 квадратных метров и расширил свой ассортимент в несколько раз.

Бейсболка Black Star Wear с национальной символикой ЭР ФОТО: Black Star Wear

Таллиннский магазин бренда Black Star Wear из месяца в месяц занимает лидирующие строчки по продажам среди более чем сорока магазинов торговой сети в восьми странах мира.

«Концепция нашего бренда одежды — патриотизм своей страны. Страны, где ты родился и вырос. Будь то, Россия, Эстония или Казахстан. В связи с этим, мы приняли решение выпустить линию бейсболок с национальной символикой Эстонии в канун годовщины восстановления независимости Эстонской Республики», — сообщил руководитель по развитию франчайзинговой сети Black Star Wear Артур Волошин.