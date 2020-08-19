ВОТ ЭТО ДА... ⟩ Посмотрите, как креативно бренд рэпера Тимати поздравил Эстонию с Днем восстановления независимости!

Российский бренд Black Star Wear, созданный рэпером Тимати, ко Дню восстановления независимости Эстонской Республики, который страна празднует 20 августа, выпустил кепки с национальным флагом Эстонии, говорится в пресс-релизе компании.
Магазин Black Star Wear работает по франшизе и изначально был открыт в Таллинне в 2018 году на небольшой торговой площади в 60 квадратных метров в T1 Mall of Tallinn, но уже в 2019 году, в связи с большим спросом, переехал в Ülemiste на торговую площадь размером 125 квадратных метров и расширил свой ассортимент в несколько раз.
Таллиннский магазин бренда Black Star Wear из месяца в месяц занимает лидирующие строчки по продажам среди более чем сорока магазинов торговой сети в восьми странах мира.
«Концепция нашего бренда одежды — патриотизм своей страны. Страны, где ты родился и вырос. Будь то, Россия, Эстония или Казахстан. В связи с этим, мы приняли решение выпустить линию бейсболок с национальной символикой Эстонии в канун годовщины восстановления независимости Эстонской Республики», — сообщил руководитель по развитию франчайзинговой сети Black Star Wear Артур Волошин.
Российский бренд модной молодёжной одежды Black Star Wear был основан в 2010 г. в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнёром и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. На данный момент бренд Black Star Wear развивается самостоятельно. В крупнейших городах России, СНГ и Европы открыты свыше 40 партнерских магазинов розничной сети.