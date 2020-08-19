ФОТО ⟩ «Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или Брюса Уиллиса»: Мартиросян побрился налысо

Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян,

Подписчики стали утешать Мартиросяна. Они поспешили заметить, что не все так плачевно, как может показаться на первый взгляд:

«Ну в общем-то можно немного грима и «Механик-3» и «Перевозчик-4» готов, да и просто Дукалис в новых сериях в конце концов», «Дядь Гарик, вы вылитый Челентано в молодости», «Вин Гарик», «Вам идет! Серьезно!», «Что среднее между Уиллисом и Сталлоне», — написали фолловеры.