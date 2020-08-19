Ср, 19.08.2020
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ФОТО ⟩ «Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или Брюса Уиллиса»: Мартиросян побрился налысо

Гарик Мартиросян

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Если большинство людей стремится к переменам во внешности весной, то телеведущий и шоумен Гарик Мартиросян почему-то решил поэкспериментировать с собой накануне осени. Причем выбрал резидент Comedy Club прическу, более подходящую к летнему сезону: он побрился налысо, пишет Teleprogramma.pro.

Результат преображения артист опубликовал в своем аккаунте в Instagram и признался:

Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян,

- написал под селфи артист.

Подписчики стали утешать Мартиросяна. Они поспешили заметить, что не все так плачевно, как может показаться на первый взгляд:

«Ну в общем-то можно немного грима и «Механик-3» и «Перевозчик-4» готов, да и просто Дукалис в новых сериях в конце концов», «Дядь Гарик, вы вылитый Челентано в молодости», «Вин Гарик», «Вам идет! Серьезно!», «Что среднее между Уиллисом и Сталлоне», — написали фолловеры.

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