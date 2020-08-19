Меган Маркл и принц Гарри работают над собственным кинопроектом в Голливуде

И вот, похоже, слухи получили подтверждение. Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Меган и Гарри продюсируют собственный проект, которым уже заинтересовались кино- и медиакомпании.

Сообщается, что руководство масс-медийной компании NBCUniversal обсуждало со знаменитыми супругами их идею, но пока отказывается от комментариев для прессы. Формат проекта его авторы держат в секрете, но есть вероятность, что речь идет о телесериале. Известно лишь, что сниматься ни Меган, ни Гарри в нем не будут, а вместо этого занимаются продюсированием.