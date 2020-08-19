Мэрилин Керро показала фигуру в бикини после вторых родов

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро за последние несколько лет успела дважды стать мамой. Ее младшая дочь Селин появилась на свет в январе этого года, пишет Экспресс газета.
Керро всегда могла похвастаться стройной фигурой, а после родов, по мнению поклонников, похудела еще больше. После рождения дочери Мэрилин быстро восстановилась и сейчас может без стеснения позировать в бикини. На днях эстонская ведьма показала снимок, на котором позирует на пляже в бикини.
В мае этого года Керро сообщила поклонникам, что расстается со своим мужем Марком Хансеном. Они приняли решение пожить раздельно, так как начали часто ругаться. Будет ли пара оформлять развод, не сообщается.
Керро предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но признается, что сейчас полностью сосредоточена на детях. Последние полгода она вместе с сыном и дочкой живет в Эстонии, где и переждали пандемию коронавируса.