Мэрилин Керро показала фигуру в бикини после вторых родов

Керро всегда могла похвастаться стройной фигурой, а после родов, по мнению поклонников, похудела еще больше. После рождения дочери Мэрилин быстро восстановилась и сейчас может без стеснения позировать в бикини. На днях эстонская ведьма показала снимок, на котором позирует на пляже в бикини.

В мае этого года Керро сообщила поклонникам, что расстается со своим мужем Марком Хансеном. Они приняли решение пожить раздельно, так как начали часто ругаться. Будет ли пара оформлять развод, не сообщается.