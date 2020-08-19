ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА ПО ДОМУ ⟩ Яблочный Спас: что можно и что нельзя делать в этот день

Говорят, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Это древняя традиция, которой многие люди следуют до сих пор. Пришло время узнать, какие еще существуют поверья, касающиеся этого дня, и почему им стоит следовать.

Истоки и смысл праздника

Яблочный Спас берет свое начало в далеком прошлом — во времена до Крещения Руси. Это был день сбора урожая, наступления осени и изменения энергетики природы. К этому празднику в средних широтах ночи уже становятся более холодными, поэтому сила лета очевидно иссякает.

После прихода христианства на русскую землю этот праздник получил название Яблочный Спас. Церковь чтит древние традиции, поэтому в этот день можно приносить на освящение в храмы яблоки и другие фрукты.

Праздник отмечается каждый год в один и тот же день — 19 августа.

Это яркий и позитивный день, но в Яблочный Спас есть несколько запретов, о которых нужно помнить, чтобы не нарушать церковных правил.

Что можно и нельзя делать в этот день

Многие запреты Яблочного Спаса связаны с тем, что в этот день уже вовсю идет Успенский пост. Нельзя смотреть увеселительные передачи по телевизору. 19 августа 2020 года нужно продолжать воздержание от праздного веселья.

Нельзя будет есть мясо, но в том, что касается запретов на еду, будут действовать послабления. В Яблочный Спас можно есть рыбу. В период поста это отличная возможность для верующих разнообразить праздничный стол.

В этот день нужно молиться и просить Бога о том, что вам нужнее всего. Для кого-то это будет счастье в любви, кому-то захочется попросить Господа о здравии близких. Не будут лишними и благодарственные молитвы.

На Яблочный Спас можно приглашать гостей и ходить в гости самим, готовить угощения, помогать нуждающимся. Помощь стоит оказывать также близким и родственникам.

Строго-настрого запрещается в этот день делать работу по дому: убираться, стирать, мыть полы, гладить белье и так далее. Все это лучше перенести на потом. Так как это среда, большинство людей будет на работе. Церковные запреты не означают, что рабочий день нужно пропускать, но брать с собой работу на дом не стоит. Лучше посвятить свободное время вечером любимым людям.

Категорически нельзя в этот день ругаться и спорить с людьми. Нужно нести в этот мир свет и доброту, следить за своими словами и мыслями. Очень важно помогать близким. Это идеальное время для принесения извинений и для прощения.