ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА ПО ДОМУ ⟩ Яблочный Спас: что можно и что нельзя делать в этот день

Яблочный спас — большой народно-церковный праздник, который всегда отмечается в середине августа. Очень важно помнить о том, что можно и что нельзя делать в этот особенный день календаря, пишет dailyhoro.ru.
Говорят, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки. Это древняя традиция, которой многие люди следуют до сих пор. Пришло время узнать, какие еще существуют поверья, касающиеся этого дня, и почему им стоит следовать.
Истоки и смысл праздника
Яблочный Спас берет свое начало в далеком прошлом — во времена до Крещения Руси. Это был день сбора урожая, наступления осени и изменения энергетики природы. К этому празднику в средних широтах ночи уже становятся более холодными, поэтому сила лета очевидно иссякает.
После прихода христианства на русскую землю этот праздник получил название Яблочный Спас. Церковь чтит древние традиции, поэтому в этот день можно приносить на освящение в храмы яблоки и другие фрукты.
Праздник отмечается каждый год в один и тот же день — 19 августа.
Это яркий и позитивный день, но в Яблочный Спас есть несколько запретов, о которых нужно помнить, чтобы не нарушать церковных правил.
Что можно и нельзя делать в этот день
Многие запреты Яблочного Спаса связаны с тем, что в этот день уже вовсю идет Успенский пост. Нельзя смотреть увеселительные передачи по телевизору. 19 августа 2020 года нужно продолжать воздержание от праздного веселья.
Нельзя будет есть мясо, но в том, что касается запретов на еду, будут действовать послабления. В Яблочный Спас можно есть рыбу. В период поста это отличная возможность для верующих разнообразить праздничный стол.
В этот день нужно молиться и просить Бога о том, что вам нужнее всего. Для кого-то это будет счастье в любви, кому-то захочется попросить Господа о здравии близких. Не будут лишними и благодарственные молитвы.
На Яблочный Спас можно приглашать гостей и ходить в гости самим, готовить угощения, помогать нуждающимся. Помощь стоит оказывать также близким и родственникам.
Категорически нельзя в этот день ругаться и спорить с людьми. Нужно нести в этот мир свет и доброту, следить за своими словами и мыслями. Очень важно помогать близким. Это идеальное время для принесения извинений и для прощения.
Нужно совершать богоугодные дела и не забывать. что веселье и радость — это не только мирские развлечения, но и просто возможность поговорить с близкими, поделиться интересной информацией, навестить родственников.