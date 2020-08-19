ВОТ КАК НАДО ОТДЫХАТЬ ⟩ Видео: в Сочи люди в купальниках устроили массовую драку

На кадрах видео, попавшего в социальные сети, видно, что драка происходит вблизи детской площадки и на глазах у самых маленьких.

Среди дерущихся были и мужчины, и женщины.

Также в кадр попали родители, которые спешно уводили своих детей из места, в которое шли зачинщики драки. Граждане за кадром пытаются уточнить причину потасовки. Некоторые женщины пытаются влезть в разборку и разнять дерущихся мужчин.