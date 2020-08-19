Ср, 19.08.2020
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ВОТ КАК НАДО ОТДЫХАТЬ ⟩ Видео: в Сочи люди в купальниках устроили массовую драку

Сочи. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Массовая драка среди отдыхающих произошла в Сочи. Очевидцы драки засняли, как более десяти человек в купальниках устроили потасовку на базе отдыха «У Чертовых ворот», передает Topnews.

На кадрах видео, попавшего в социальные сети, видно, что драка происходит вблизи детской площадки и на глазах у самых маленьких.

Среди дерущихся были и мужчины, и женщины.

Также в кадр попали родители, которые спешно уводили своих детей из места, в которое шли зачинщики драки. Граждане за кадром пытаются уточнить причину потасовки. Некоторые женщины пытаются влезть в разборку и разнять дерущихся мужчин.

Причины данной потасовки пока не известны, как и ее исход.

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