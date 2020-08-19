ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ «Меня убьют на зоне»: осужденная за порнографию российская модель в суде впала в истерику

В Москве осуждена бывшая модель Анна Лисовская, которая ранее обвиняла сына известного бизнесмена Александра Шарыго в изнасиловании. Против женщины возбудили уголовное дело по факту совращения малолетней сестры бывшего возлюбленного.

Кроме того, Лисовскую обвинили в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних. «Мне вменяют то, что я послала фотографии голого Александра его 14-летней сестре. Но это ведь ее родной брат, а не чужой человек», — признается Анна.

По данным Mash, доказать интимную связь с подростком следствию не удалось. А вот по второму делу вина была доказана – Лисовскую приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. С учетом нахождения в СИЗО девушка проведет в колонии около полугода.

После оглашения приговора у Лисовской в суде случилась истерика, она кричала, что ее «убьют на зоне». Адвокаты уже пообещали обжаловать приговор.

Напомним, в 2016 году Анна Лисовская обвинила сына известного миллионера Шарыго в побоях и изнасиловании. Тогда он сам сдался полиции и был арестован. Молодой человек отсидел в СИЗО около года, был освобождён под подписку о невыезде, однако бежал из страны.