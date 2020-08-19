Ср, 19.08.2020
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ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ «Меня убьют на зоне»: осужденная за порнографию российская модель в суде впала в истерику

Анна Лисовская

ФОТО: Instagram

Анна Лисовская ранее обвиняла сына бизнесмена в изнасиловании, а после сама отправилась в тюрьму на три года, пишет Topnews.

В Москве осуждена бывшая модель Анна Лисовская, которая ранее обвиняла сына известного бизнесмена Александра Шарыго в изнасиловании. Против женщины возбудили уголовное дело по факту совращения малолетней сестры бывшего возлюбленного.

Кроме того, Лисовскую обвинили в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних. «Мне вменяют то, что я послала фотографии голого Александра его 14-летней сестре. Но это ведь ее родной брат, а не чужой человек», — признается Анна. 

По данным Mash, доказать интимную связь с подростком следствию не удалось. А вот по второму делу вина была доказана – Лисовскую приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. С учетом нахождения в СИЗО девушка проведет в колонии около полугода.

После оглашения приговора у Лисовской в суде случилась истерика, она кричала, что ее «убьют на зоне». Адвокаты уже пообещали обжаловать приговор.

Напомним, в 2016 году Анна Лисовская обвинила сына известного миллионера Шарыго в побоях и изнасиловании. Тогда он сам сдался полиции и был арестован. Молодой человек отсидел в СИЗО около года, был освобождён под подписку о невыезде, однако бежал из страны.

«Меня убьют на зоне»: осужденная за порнографию модель в суде впала в истерику

В 2019 году Шарыго-младшего задержали в Бресте с наркотиками. Отмечается, что 24-летний сын российского миллионера был пьян. Весной того же года суд Московского района Бреста приговорил россиянина Александра Шарыго к трем годам колонии за хранение и перевозку наркотиков через границу.
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