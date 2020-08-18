ВИДЕО 18+ ⟩ Владимиру Соловьеву в прямом эфире показали половой член

Соловьев в ходе эфира пытался поговорить с работником БелАЗ, назвавшегося Анатолием. Российский журналист попросил рассказать собеседника о забастовке на предприятии и высказаться по поводу общей ситуации в стране.

«Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — задал вопросы ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показал на весь экран.

Как только это произошло, эфир из братской республики прервался.

Соловьев попытался все обернуть в шутку: «Молодец, красавчик. Видите, как хорошо показал. Но могу сказать, что у БелАЗа побольше», — сказал телеведущий.