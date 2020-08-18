ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылась новая смотровая площадка с видом на миллион!

О новом месте отдыха и развлечений на крыше Толстой Маргариты рассказывает репортер телеканала Kanal 2 Эда-Лийс Канн. Температура на улице выше 20 градусов, ясное небо, дорогое шампанское, жаркие танцы до утра и потрясающий вид на миллион. Побывать на таком празднике жизни мечтал бы каждый, но не все смогли. Что же за вечеринка такая была, ради которой открыли террасу на крыше Толстой Маргариты, внутри которой расположен недавно обновленный Морской музей?