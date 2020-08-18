МОЛОЧНЫМ ПРОДУКТАМ - НЕТ ⟩ Употребление молока способствует возникновению рака?

Во-первых, молочные продукты - это гораздо больше, чем казеин, и эффекты, как полезные, так и вредные, которые может вызывать такая пища, не относятся исключительно к этому единственному белку (казеину). Во-вторых, существует​​​​ ряд исследований, касающихся развития рака, которые предполагает, что надо минимизировать потребление всех продуктов, приводящих к процессам разрастания раковых клеток. Можно сделать вывод, что молочные продукты обычно связаны с небольшим увеличением риска развития некоторых видов онкологии, особенно рака простаты, - отметил Айтор Санчес.