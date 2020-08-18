ГАЛЕРЕЯ ⟩ Репортер Limon.ee Ксения Васильева: пришлось срочно ехать в Республику Беларусь

Я не была в Белоруссии долгое время, но этим летом мне необходимо было навестить своих 90-летних бабушку и дедушку. Несмотря на коронавирус, я отправилась туда на свой страх и риск.

Приехав в Минск восьмого августа, я сразу же окунулась в атмосферу выборов. Все вокруг только об этом и говорили: таксисты, продавцы и просто люди на остановках. Из разговоров со своей многочисленной белорусской родней я поняла, что их мнения очень разнятся. То и дело вспыхивали яростные споры. И это такие спокойные и доброжелательные белорусы.

В начале прошлой недели в Минске было очень жарко, как в прямом, так и переносном смысле, и мы уехали из города. Вернувшись, я поняла, как люди переживают за свою страну, просто, если можно так сказать, ощутила открытую рану жителей Белоруссии. Они сильно волновались за судьбу молодых людей, которые были схвачены или пострадали во время стычек с ОМОНом.

На воскресенье 16.08. было назначено два митинга: в поддержку вновь избранного президента Александра Лукашенко и оппозиционный. Я решила сходить на оба, чтобы все увидеть своими глазами. Я уверена, что мне довелось поприсутствовать на судьбоносно исторических событиях.

Во время опроса сторонников президента Александра Лукашенко ФОТО: скриншот видео

Пока я снимала репортаж, попросила запечатлеть меня на фоне протестующих. ФОТО: Ksenia Vassiljeva

Белорусы искренне переживают за судьбу своей страны. У многих в глазах стояли слезы, все люди были очень эмоциональны, когда высказывали свое мнение. Меня поразило все: их единение, искренность, дружелюбие. И даже то, что многочисленная толпа строго следовала правилам дорожного движения, переходя улицу только на зеленый свет. И да, на проспектах и площадях не было оставлено ни одной бумажки или окурка.