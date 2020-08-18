Известная реформистка оставила после себя разгромленную квартиру и огромный долг

«Хочу предупредить о квартиросъемщице Лиане Ныгене! Не оплачивала арендную плату, по-прежнему должна 3000 евро, оставила после себя квартиру в ужасном состоянии, обманула, что лично придет, чтобы передать квартиру. Прождав час и поняв, что на телефонные звонки она уже не ответит мне пришла идея заглянуть в почтовый ящик, где ею и были оставлены ключи.

Заходя в квартиру сразу же ощущается ужасный запах рвоты, квартира разгромлена, плита и большая часть мебели испорчены.

Квартиросъемщику много раз разрешали оплачивать счета чуть позже или переносить встречи, а в ответ вот такая ерунда и куча проблем!»

– пишет владелица квартиры в группе «Korterite üürimine (MAAKLERITETA!)».

Мать двоих детей с юридическим образованием Лиана Ныгене баллотировалась в 2019 году в Рийгикогу, но не была избрана. В то время Ныгене описывала свою политическую карьеру на сайте партии так: «С 2000 года я состою в молодежном крыле Партии реформ по Ляэне-Вирумаа, являюсь членом партии. Активно участвовала внутри партии в вопросе о присоединении Эстонии к Европейскому Союзу. В 2011 году была избрана членом правления кесклиннаского отделения Партии реформ. Впервые баллотировалась на местных выборах в Пыхья-Таллинне. В следующих муниципальных выборах участвовала в 2017 году и была избрана.

«С осени 2017-го года являюсь членом районного совета Кесклинн, членом образовательной и ревизионной комиссий части города. Эти выборы для меня уже третьи».

До выборов в Рийгикогу 2019-го года Ныгене называла себя успешным предпринимателем в сфере судостроения и ремонта.

Редакция Elu24 до сих пор не смогла связаться с Лианой Ныгене, чтобы получить комментарий. Интересно, что политик удалила аккаунт в социальной сети.