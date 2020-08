Сестра Ольги Бузовой перенесла операцию

View this post on Instagram

Поскольку я самый мнительный человек в мире, три дня находилась в переживаниях и за чтением «полезных» отзывов в интернете, поэтому пропала из инста и сторис😢😢😢😭😭😭 в итоге больше себя накрутила, чем оно того стоило🙏🏻 мой вам совет- никогда ни перед какой операцией на читайте отзывы- ибо это только выведет вас из равновесия и заставит лишний раз понервничать... а как нам всем известно- любые проблемы со здоровьем - в первую очередь связаны с нервами 😭😭😭 у меня всё ок, всем спасибо за переживания❤️🙏🏻👌🏻 отошла от наркоза, чувствую себя прекрасно и уже готова ехать на работу, хотя доктор порекомендовал поберечь себя ближайшее время и отказаться от дел на сегодня🙈 И в честь того, что мои главные переживания уже позади - моя любимая фотография с последней съёмки на ранчо ❤️❤️❤️ цвет или ч/б? Какой вариант больше нравится? Фотограф @staskhara Локация @_avanpost_