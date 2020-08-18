Сестра Ольги Бузовой перенесла операцию

Сестра Ольги Бузовой Анна Бузова несколько дней назад оказалась в больнице и перенесла хирургическое вмешательство. Какую именно операцию делала Анна не сообщается, пишет Rambler.ru.
Еще находясь в палате, Анна вышла на связь поклонниками и рассказала, что легко перенесла свой первый в жизни наркоз.
Операция прошла успешно, но девушка призналась, что все равно сильно переживала и зачем-то начиталась в Интернете разных страшилок, из-за чего сильно нервничала и боялась, а также посоветовала поклонникам полностью доверять врачам.
Никогда ни перед какой операцией на читайте отзывы, ибо это только выведет вас из равновесия и заставит лишний раз понервничать. А как нам всем известно, любые проблемы со здоровьем в первую очередь связаны с нервами. Отошла от наркоза, чувствую себя прекрасно и уже готова ехать на работу, хотя доктор порекомендовал поберечь себя ближайшее время и отказаться от дел на сегодня,
– поделилась своим наблюдением Анна.
Анна и ее сестра Ольга Бузова не разговаривали почти год и лишь недавно снова наладили общение. Что стало причиной их крупной ссоры, девушки так и не рассказали.
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Поскольку я самый мнительный человек в мире, три дня находилась в переживаниях и за чтением «полезных» отзывов в интернете, поэтому пропала из инста и сторис😢😢😢😭😭😭 в итоге больше себя накрутила, чем оно того стоило🙏🏻 мой вам совет- никогда ни перед какой операцией на читайте отзывы- ибо это только выведет вас из равновесия и заставит лишний раз понервничать... а как нам всем известно- любые проблемы со здоровьем - в первую очередь связаны с нервами 😭😭😭 у меня всё ок, всем спасибо за переживания❤️🙏🏻👌🏻 отошла от наркоза, чувствую себя прекрасно и уже готова ехать на работу, хотя доктор порекомендовал поберечь себя ближайшее время и отказаться от дел на сегодня🙈 И в честь того, что мои главные переживания уже позади - моя любимая фотография с последней съёмки на ранчо ❤️❤️❤️ цвет или ч/б? Какой вариант больше нравится? Фотограф @staskhara Локация @_avanpost_