Вт, 18.08.2020
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«Какой милый папа»: Ургант в день 20-летия старшей дочери обнародовал редкое фото из семейного альбома

Иван Ургант.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Приемной дочери Ивана Урганта, Эрике, исполнилось 20 лет. Родной отец девушки – первый муж жены телеведущего Натальи Кикнадзе, но сам артист всегда относился к ней, как к родной, пишет Телепрограмма.

В день ее рождения он обнародовал несколько редких кадров из семейного архива. В карусели снимков, размещенных в Instagram, почитатели Ивана смогли увидеть, какой была девочка в детстве и какой стала сейчас.

Внимание публики было приковано к фото из прошлого, на котором совсем маленькая Эрика нежно обнимает Урганта за шею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Какой милый папа», «Какая милая фотография, видно, что девочка любит отца», «Молодец, Ваня, девочка ему не родная, а воспитал, как родную и последнее фото – тому яркое подтверждение. Очень добрый человек, счастья ему», — прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, что в настоящий момент девушка учится в Нью-Йорке, изучая фотоискусство. Живет в обычном студенческом общежитии и уже давно встречается с чернокожим бойфрендом по имени Муса.

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