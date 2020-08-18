«Какой милый папа»: Ургант в день 20-летия старшей дочери обнародовал редкое фото из семейного альбома

В день ее рождения он обнародовал несколько редких кадров из семейного архива. В карусели снимков, размещенных в Instagram, почитатели Ивана смогли увидеть, какой была девочка в детстве и какой стала сейчас.

Внимание публики было приковано к фото из прошлого, на котором совсем маленькая Эрика нежно обнимает Урганта за шею.

«Какой милый папа», «Какая милая фотография, видно, что девочка любит отца», «Молодец, Ваня, девочка ему не родная, а воспитал, как родную и последнее фото – тому яркое подтверждение. Очень добрый человек, счастья ему», — прокомментировали кадр фолловеры.