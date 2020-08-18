LIMON В МИНСКЕ ⟩ В поддержку Лукашенко вышли десятки тысяч белорусов: без Лукашенко не будет ни страны, ни жизни!

В воскресенье в Белоруссии прошла акция в поддержку президента страны Александра Лукашенко. По разным данным, там собралось около 70 тысяч человек. На месте побывала репортер портала Limon.ee Ксения Васильева и узнала позицию пришедших людей.
Я не была в Белоруссии долгое время, но этим летом мне необходимо было навестить своих 90-летних бабушку и дедушку. Несмотря на коронавирус, я отправилась туда на свой страх и риск.
Приехав в Минск восьмого августа, я сразу же окунулась в атмосферу выборов. Все вокруг только об этом и говорили: таксисты, продавцы и просто люди на остановках. Из разговоров со своей многочисленной белорусской родней, я поняла, что их мнения очень разнятся. То и дело вспыхивали яростные споры. И это такие спокойные и доброжелательные белорусы.
В начале прошлой недели в Минске было очень жарко, как в прямом, так и переносном смысле и мы уехали из города. Вернувшись, я почувствовала открытую рану жителей Белоруссии, переживающих из-за напряженной обстановки в стране. Они сильно волновались за судьбу молодых людей, которые были схвачены или пострадали во время стычек с ОМОНом.
На воскресенье 16.08. было назначено два митинга: в поддержку вновь избранного президента Александра Лукашенко и оппозиционный. Я решила сходить на оба, чтобы все увидеть своими глазами. Я уверена, что мне довелось поприсутствовать на судьбоносно исторических событиях.
Белорусы искренне переживают за судьбу своей страны. У многих в глазах стояли слезы, все люди были очень эмоциональны, когда высказывали свое мнение. Меня поразило все: их единение, искренность, дружелюбие. И даже то, что многочисленная толпа строго следовала правилам дорожного движения, переходя улицу только на зеленый свет. И да, на проспектах и площадях не было оставлено ни одной бумажки или окурка.
Я желаю моей любимой Белоруссии мира и процветания! А теперь просто послушайте их мнения.
— Почему вы сегодня пришли поддержать Лукашенко?
Светлана и Тамара: Давно хотела организовать такой митинг, потому что не могу спокойно смотреть, как обезображивают нашу прекрасную и любимую родину. С Лукашенко Беларусь — страна для жизни. Без Лукашенко не будет ни страны, ни жизни.
Роман: Есть исчерпывающий пример того, что сделали с Украиной, не хочу, чтобы то же было с моей страной.
Оксана: Я сюда пришла защитить свою страну, почувствовала, что в этот момент можем потерять свою страну. Вы же знаете прекрасно, как жили белорусы — мирно и довольно благополучно, но вмешиваются внешние силы, которые хотят разрушить мир в нашей стране. Мы не хотим. чтобы другие страны вмешивались в нашу политику. У нас есть президент, у нас есть правительство. Они сами разберутся, как нам идти и как жить белорусам. Не надо нами манипулировать. Мы живые люди, не надо делать из нас быдло. Мы хотим быть свободными, независимыми, Мирными! Мы ни с кем не хотим ссориться!
Сергей: Мы в сложнейший для Белоруссии момент подставляем плечо нашему президенту, который вот уже 26-й год вместе с белорусским народом строит нашу страну, который мы все гордимся. Мы — за Беларусь! За нашу любимую, а любимую не отдадут! Поэтому мы все здесь.
Олеся: Я за мирные протесты, я пришла сюда, потому что, не согласна с тем, что произошло вечером и 9 и 10 августа, можно назвать мирным протестом.
— Вас не смущает, что у вас президент уже 26 лет?
Сергей: По меркам истории то, что сделано в Белоруссии за эти 26 лет, даже в сравнении с многими нашими соседскими постсоветскими странами, мы видим, что Белоруссия — это островок стабильности и независимости, где народ живет честно, собственным трудом, народ, который своими руками строит независимое государство.
Светлана: Конечно, если человек работает на одном месте, он совершенствуется, совершенствуется, совершенствуется. От качества работы зависит, а не от того, сколько лет. И сколько человек может, он должен. Он столько сделал для страны, он должен продолжать работать, без него я не мыслю жизни в этой стране.
Елена и Элина: Я не понимаю — 26 лет, 50 лет. Я смотрю по делам.
— Почему так много людей выступают против нынешней власти?
Сергей: Кукловоды были во всех обществах. На нынешнюю электоральную кампанию были брошены колоссальные суммы, направленные не для того, чтобы в Беларуси появились конкретно Иванов, Петров, Сидоров и еще кто-то, а направленные на то, чтобы Беларусь лишилась Лукашенко.
Оксана: Мы жалеем наших детей, которые вышли на площадь (протесты против режима — прим. ред.). Они, может, чего-то не допонимают и сейчас могут потерять страну. Им кажется, что кто-то придет и сделает так, что у них будет достаток, что у них будет мирное небо. Но этого может не быть. Из-за недостатка жизненного опыта — они не видели жизни — они не знают, что может быть.