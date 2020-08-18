LIMON В МИНСКЕ ⟩ В поддержку Лукашенко вышли десятки тысяч белорусов: без Лукашенко не будет ни страны, ни жизни!

Я не была в Белоруссии долгое время, но этим летом мне необходимо было навестить своих 90-летних бабушку и дедушку. Несмотря на коронавирус, я отправилась туда на свой страх и риск.

Приехав в Минск восьмого августа, я сразу же окунулась в атмосферу выборов. Все вокруг только об этом и говорили: таксисты, продавцы и просто люди на остановках. Из разговоров со своей многочисленной белорусской родней, я поняла, что их мнения очень разнятся. То и дело вспыхивали яростные споры. И это такие спокойные и доброжелательные белорусы.

В начале прошлой недели в Минске было очень жарко, как в прямом, так и переносном смысле и мы уехали из города. Вернувшись, я почувствовала открытую рану жителей Белоруссии, переживающих из-за напряженной обстановки в стране. Они сильно волновались за судьбу молодых людей, которые были схвачены или пострадали во время стычек с ОМОНом.

На воскресенье 16.08. было назначено два митинга: в поддержку вновь избранного президента Александра Лукашенко и оппозиционный. Я решила сходить на оба, чтобы все увидеть своими глазами. Я уверена, что мне довелось поприсутствовать на судьбоносно исторических событиях.

Белорусы искренне переживают за судьбу своей страны. У многих в глазах стояли слезы, все люди были очень эмоциональны, когда высказывали свое мнение. Меня поразило все: их единение, искренность, дружелюбие. И даже то, что многочисленная толпа строго следовала правилам дорожного движения, переходя улицу только на зеленый свет. И да, на проспектах и площадях не было оставлено ни одной бумажки или окурка.

Я желаю моей любимой Белоруссии мира и процветания! А теперь просто послушайте их мнения.

— Почему вы сегодня пришли поддержать Лукашенко?

Светлана и Тамара: Давно хотела организовать такой митинг, потому что не могу спокойно смотреть, как обезображивают нашу прекрасную и любимую родину. С Лукашенко Беларусь — страна для жизни. Без Лукашенко не будет ни страны, ни жизни.

Роман: Есть исчерпывающий пример того, что сделали с Украиной, не хочу, чтобы то же было с моей страной.

Оксана: Я сюда пришла защитить свою страну, почувствовала, что в этот момент можем потерять свою страну. Вы же знаете прекрасно, как жили белорусы — мирно и довольно благополучно, но вмешиваются внешние силы, которые хотят разрушить мир в нашей стране. Мы не хотим. чтобы другие страны вмешивались в нашу политику. У нас есть президент, у нас есть правительство. Они сами разберутся, как нам идти и как жить белорусам. Не надо нами манипулировать. Мы живые люди, не надо делать из нас быдло. Мы хотим быть свободными, независимыми, Мирными! Мы ни с кем не хотим ссориться!