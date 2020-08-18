ВИДЕО ⟩ Белорусский певец Uzari: «Белорусов, которые думали, что их это не коснется, уже нет…»

Uzari, участник Евровидения в 2015 году в Вене от Белоруссии

В воскресенье 16-го августа в прямом эфире белорусский певец и композитор Uzari рассказал о том, что на данный момент происходит в Беларуси, о настрое белорусского населения, об изменениях в обществе и вбросах недостоверных видеоматериалов, которые провоцируют людей, пишет Balticevents.info.