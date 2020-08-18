ВИДЕО ⟩ Белорусский певец Uzari: «Белорусов, которые думали, что их это не коснется, уже нет…»

В воскресенье 16-го августа в прямом эфире белорусский певец и композитор Uzari рассказал о том, что на данный момент происходит в Беларуси, о настрое белорусского населения, об изменениях в обществе и вбросах недостоверных видеоматериалов, которые провоцируют людей, пишет Balticevents.info.
Обсудили реакцию местных музыкантов на происходящее. Поговорили о посте Макса Коржа в социальных сетях и как артисты отказываются от своих наград.
«Белорусов, которые думали, что их это не коснется, уже нет…»
Uzari — белорусский певец и композитор. Участник Евровидения и множества других международных конкурсов. Постоянный гость юрмальского фестиваля «Laima Rendezvous Jūrmala».
В прямом эфире белорусский певец и композитор @uzarinawrocki рассказал о том, что на данный момент происходит в Беларуси, о настрое белорусского населения, об изменениях в обществе и вбросах недостоверных видео-материалов, которые провоцируют людей. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⛔️эээ...я ни в коем случае не политический журналист или обозреватель. Просто очень много товарищей там живут и такое странное чувство, как будто твоих друзей в соседнем дворе пинают...Во время разговора испытывал не самые лучшие чувства... #жывебеларусь ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Обсудили реакцию местных музыкантов на происходящее. Поговорили о посте Макса Коржа @maxkorzhmus в социальных сетях и как артисты отказываются от своих наград. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Uzari - белорусский певец и композитор. Участник Евровидения и множества других международных конкурсов. Постоянный гость юрмальского фестиваля @laimafestival #uzari #positivevibesonly #жывебеларусь -