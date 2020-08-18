ФОТО ⟩ Перенесшего инсульт Михаила Ефремова доставили в суд

11 августа Михаил Ефремов покинул здание суда в карете скорой помощи. Актера госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

Стабилизировав состояние звездного пациента, врачи отпустили его домой. Но состояние Ефремова по-прежнему тревожит его родных, близких и коллег. На днях адвокат Эльман Пашаев сообщил, что у его подзащитного речевые нарушения и немеют конечности. Также врачи диагностировали у Михаила Олеговича хроническую обструктивную болезнь легких.

Впрочем, несмотря на имеющиеся проблемы, на сегодняшнем заседании суда Ефремов присутствует. Актер в состоянии самостоятельно передвигаться. В здание суда он вошел в сопровождении сотрудников ФСИН. С журналистами, которые столпились у дверей, актер по-прежнему не общается.

Михаил Ефремов, 18.08.2020 ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS

Защита Ефремова пытается убедить суд в том, что артисту необходимы двухчасовые прогулки, так как из-за отсутствия элементарного движения и свежего воздуха у него и начались проблемы со здоровьем. Но прошение адвоката было отклонено.

Напомним, несколько недель назад Ефремов резко сменил позицию и стал утверждать, что невиновен в ДТП, поскольку вообще не был за рулем. После этого в Сети стали активно распространяться материалы, свидетельствующие об обратном.

Так, на прошлой неделе СМИ опубликовали сканированные страницы протокола допроса актера, в котором тот признал вину в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. «В содеянном раскаиваюсь. Впредь подобного обязуюсь не совершать. Я желаю загладить вину и компенсировать вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме. Однако в настоящее время этого не получается сделать, так как потерпевшие не идут на контакт с моим адвокатом», — собственноручно заявлял артист.

Сторону семьи погибшего водителя Сергея Захарова представляет адвокат Александр Добровинский. Правозащитник подтвердил, что документ допроса, появившийся в Сети, подлинный.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Этот срок пока определен судом до января 2021 года.