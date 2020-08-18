На просторах Ласнамяэ в конце августа пройдут бесплатные киносеансы

Киновечера 27, 28 и 30 августа будут разнообразными как по выбору фильмов, так и по местам показа. Будут показаны известные местные и заграничные фильмы. Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими и эстонскими субтитрами.

Для ЛаснаКино мы выбрали в этом году три места очень разных по атмосфере. Ведь наша задача – не только показать фильмы, но предоставить возможность пережить радость открытия новых мест. В программе у нас комедия, драма, а также документальный фильм, которые созвучны как для эстоно-, так и русскоязычной публики. Каждый раз мы стараемся выбрать киноленты, которые не просто были бы развлекательными, но и несли бы в себе некое послание и давали повод для размышления,

- поясняет Полина Ляшева из объединения «Ласнаидея».

ЛаснаКино начнется в четверг с показа комедии «Единорог», который рассказывает об очаровании и боли мира стартапов. Сеанс пройдет в технологическом городке Юлемисте, который можно назвать «силиконовой долиной» Ласнамяэ. В среду киноманов ждут в парке Вормси, где можно будет увидеть основанный на рассказах Сергея Довлатова фильм «Конец прекрасной эпохи». В ленте задействованы как известные российские, так и признанные эстонские актеры. Завершит ЛаснаКино в этом году душевный документальный фильм «14 падежей», который можно увидеть в цветущем огороде Лаагна. Фильм рассказывает о вызовах, перед которыми нередко стоят русскоязычные ребята и их родители в Эстонии.

Одна из задач объединения «Ласнаидея» – сделать более разнообразной культурную жизнь жителей района. Поэтому ЛаснаКино проходит бесплатно и на двух языках одновременно. Мы внимательно относимся к подбору мест и стараемся сделать так, чтобы фильмы по возможности соответствовали им, а также помогли привлечь людей в места, где они раньше не бывали или в которых не видели раньше потенциала стать местом культурных событий,

- говорит Полина.

Каждый киновечер начинается в 20.30 с дискуссии, в которой участвуют создатели фильма и эксперты по затрагиваемым в фильме темам. В этом году приглашены эксперт по стартапам Ольга Курдовская, режиссер Марианна Каат, писатель Елена Скульская, а также журналист и участник одного из фильмов Виталий Бесчастный. Модераторами выступят участники местного молодежного клуба «Актив», которые проведут обсуждение как на эстонском, так и на русском языке.

Хотя на местах для кино будут сидячие места, организаторы просят при возможности взять свой стул, табурет или нечто подобное. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

ЛаснаКино - бесплатное мероприятие, но организаторы просят пройти маленький сheck-in и заполнить маленькую анкету ЗДЕСЬ. Тогда будет легче учитывать количество зрителей и их ожидания.

Познакомиться подробней с программой ЛаснаКино и следить за новостями можно на страничке в Facebook.

ЛаснаКино организовано НКО Ласнаидея совместно с Молодежным клубом «Актив» при поддержке Британского совета и Районной управы Ласнамяэ.

ПРОГРАММА ЛАСНАКИНО

27.08 «Единорог»

2019 | реж. Райн Ранну | EST | комедия

Юлемисте Сити, у мурала «Ты не один» (Sepapaja 12)

28.08 «Конец прекрасной эпохи»

2015 | реж. Станислав Говорухин | RUS | драма

Парк Вормси (у дома Vormsi 18)

30.08 «14 падежей»

Огород Лаагна (во дворе Võru 11)