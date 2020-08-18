LIMON В МИНСКЕ ⟩ Протесты в Республике Беларусь продолжаются: назад уже пути нет, все это понимают (ВИДЕО)

- Почему вы пришли на это мероприятие?

Ответы граждан:

- Я пришла в помощь нашему народу, который за справедливость, за правду, которые выражают протест в связи с происходящим в нашей стране. Нас обманывают, не говорят правду, нас запугивают и не говорят правду. Нам это надоело, мы хотим, чтобы нас услышали.

- Свободные выборы отстоять. Надоело вранье, надоел геноцид. Избиение ОМОНом, вы людей видели, которые выходили из этих автозаков? Они синие. На них больно смотреть.

- Мы пришли поддержать будущее нашей страны. Светлану Тихоновскую. Мы за нее голосовали, ходили на все пикеты, все митинги. Считаем, что это наша обязанность. Мы хотим жить в этой стране, мы тут родились.

- Мы пришли сюда поддержать правду, нашего избранного президента Светлану Тихоновскую, потому что по всем параметрам выбрали ее. Это наш президент на сегодняшний день. Мы пришли сказать свое несогласие репрессиям и ужасу, который творился.

- Честно, надоел застой за 26 лет. Мы хотим двигаться вперед, не хотим застоя. Нас загоняют назад - в средневековье, где бьют людей и мучают их в тюрьмах - это нехорошо, хотим с этим бороться. Хотим видеть этих счастливых людей, улыбающихся.

- Мы хотим, чтобы весь мир знал, что мы не выбирали этого президента.

- Ходила сегодня на митинг в поддержку Лукашенко, там говорили, что вы не видели стабильности и не понимаете, что вы делаете.

Ответы граждан:

- Возможно, я прожила мало, чего-то не знаю. У нас стабильность только по телевизору, в жизни стабильности у нас нет, все боятся потерять работу, зарплату.

- Мой сын вчера «Вконтакте» написал: мама, нам предложили поставить рабочий день, чтобы только привезти на автобусах сюда бесплатно и покормить. За поддержку Лукашенко. Это не фейк, это правда. И все люди, которые кричали, просто надо внимательно на них смотреть. Там половина ОМОНа - подтянутые мужики, здоровые и сильные, а те, кто шли рядом - наверное, их родственники. Они очень боятся из-за того, что сделали. Мне очень страшно, что они не показывают правду. Они не показывают то, что ОМОН избивал людей, показывают то, что они защищались. Где-то, может быть, были пьяные, молодежь. Но это не дает им права так избивать людей без суда и следствия. Это запугивание.

- Мы видели другую стабильность изнутри, поэтому так не думаем. Вы видите, это здесь всё происходит, это тому подтверждение.

- Вы знаете, что белорусы - очень трудолюбивые люди? Мой дедушка отсидел в тюрьме, имел хозяйство, у него всё забрали, но он смог выстоять. Воспитать шестеро детей и нас внуков всех. Вот такие люди у нас белорусы. Я считаю, что это гордость. И они все здесь. Первые пять лет его выбрали, он победил. А всё остальное - это подвохи и фейки. Благодарна всем людям, кто вышел.

- Сколько вы намерены протестовать?

Ответы граждан:

- Пока не победим.

- До победы. Думаю, что так события сложились, что назад пути нет. Это уже понимает каждый. Митинги будут продолжаться, пока люди не добьются того, ради чего выходят на улицу. Пока не сменится президент или условия жизни.

- Протесты уже повлияли. Точка невозврата пройдена. Дальше должны бастовать заводы, журналисты и так далее.

- Люди уже почувствовали, что можно собираться, можно высказывать свое мнение.