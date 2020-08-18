Ефремову поставили еще один диагноз

Врачи диагностировали у актера Михаила Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких, при госпитализации у него выявили острое нарушение кровообращения, рассказал в суде его адвокат Эльман Пашаев.
«У него было нарушение речи, онемели конечности. «Скорая», которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание», — цитирует его «РИА Новости».
Ефремова отправили в больницу на скорой помощи с заседания Пресненского районного суда Москвы 11 августа. По словам Пашаева, ему диагностировали инсульт, однако официально этого не оглашалось из-за врачебной тайны.
Актера выписали из медицинского учреждения в минувшие выходные, медики прописали ему постельный режим. По предварительной информации, Ефремов намерен присутствовать на очередном судебном заседании 18 августа.
Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм, сообщал столичный главк МВД России. Суд отправил Ефремова под домашний арест до начала августа. 30 июля срок домашнего ареста продлили до января 22 января 2021 года.