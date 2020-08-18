Вт, 18.08.2020
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ПОКА ВЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕТЕ ⟩ Момент, как Лукашенко выгнали с трибуны Минского завода, попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Также в Сети появилось видео, на котором Лукашенко спорит с протестующим по поводу нарушения Конституции, пишет Topnews.

На фоне акций протеста и массовых забастовок в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко побывал на одном из крупнейших промышленных предприятий в стране - Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), где попытался встретиться с бастующими рабочими.
К предприятию, куда прибыл белорусский президент, были стянуты колонны сотрудников других заводов, в том числе Минского тракторного и Минского электротехнического заводов.

Рабочие устроили лидеру страны «горячий» прием и постоянно скандировали «Уходи!». Ответ главы государства оказался предельно жестким. «Пока вы меня не убьете, не будет других выборов», - заявил Лукашенко рабочим с трибуны.

Чтобы донести до собравшихся «правду» о забастовках, он попросил включить запись прослушки «провокаторов», договаривавшихся по телефону встретить его на заводе возмущенными криками, но это лишь усилило негодование протестующих.

Закончив свою речь, Лукашенко произнес: «А теперь можете кричать »Уходи«». После этого он ушел с трибуны.

На видео слышно, как рабочие сначала ответили недовольным гулом, а затем принялись снова скандировать «Уходи».

В Сети также появилось видео, на котором запечатлено, как Лукашенко спорит с одним из протестующих по поводу его слов о нарушении Конституции. «Много можно задать вопросов - почему? И по насилию, и по наблюдателям, и по подсчету, и прочему. Но это один, два, три вопроса. Есть и другие вопросы. Скажи при этом, что является критерием, чтобы ответить на этот вопрос законно... Скажи, пожалуйста, какой пункт закона и Конституции нарушен?... Нет, ты пункт назови. Назови пункт! Он нарушен? Нет! А почему ты этот вопрос задаешь?» - «пытает» Лукашенко протестующего.

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