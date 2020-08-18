ПОКА ВЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕТЕ ⟩ Момент, как Лукашенко выгнали с трибуны Минского завода, попал на видео

Также в Сети появилось видео, на котором Лукашенко спорит с протестующим по поводу нарушения Конституции, пишет Topnews.
Рабочие устроили лидеру страны «горячий» прием и постоянно скандировали «Уходи!». Ответ главы государства оказался предельно жестким. «Пока вы меня не убьете, не будет других выборов», - заявил Лукашенко рабочим с трибуны.
Чтобы донести до собравшихся «правду» о забастовках, он попросил включить запись прослушки «провокаторов», договаривавшихся по телефону встретить его на заводе возмущенными криками, но это лишь усилило негодование протестующих.
Закончив свою речь, Лукашенко произнес: «А теперь можете кричать »Уходи«». После этого он ушел с трибуны.
В Сети также появилось видео, на котором запечатлено, как Лукашенко спорит с одним из протестующих по поводу его слов о нарушении Конституции. «Много можно задать вопросов - почему? И по насилию, и по наблюдателям, и по подсчету, и прочему. Но это один, два, три вопроса. Есть и другие вопросы. Скажи при этом, что является критерием, чтобы ответить на этот вопрос законно... Скажи, пожалуйста, какой пункт закона и Конституции нарушен?... Нет, ты пункт назови. Назови пункт! Он нарушен? Нет! А почему ты этот вопрос задаешь?» - «пытает» Лукашенко протестующего.