ПОКА ВЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕТЕ ⟩ Момент, как Лукашенко выгнали с трибуны Минского завода, попал на видео

На фоне акций протеста и массовых забастовок в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко побывал на одном из крупнейших промышленных предприятий в стране - Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), где попытался встретиться с бастующими рабочими.

К предприятию, куда прибыл белорусский президент, были стянуты колонны сотрудников других заводов, в том числе Минского тракторного и Минского электротехнического заводов.

Рабочие устроили лидеру страны «горячий» прием и постоянно скандировали «Уходи!». Ответ главы государства оказался предельно жестким. «Пока вы меня не убьете, не будет других выборов», - заявил Лукашенко рабочим с трибуны.

Чтобы донести до собравшихся «правду» о забастовках, он попросил включить запись прослушки «провокаторов», договаривавшихся по телефону встретить его на заводе возмущенными криками, но это лишь усилило негодование протестующих.

Закончив свою речь, Лукашенко произнес: «А теперь можете кричать »Уходи«». После этого он ушел с трибуны.

На видео слышно, как рабочие сначала ответили недовольным гулом, а затем принялись снова скандировать «Уходи».