Пн, 17.08.2020
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ФОТО ⟩ Смотрите, в каком необычном наряде Раймонд Кальюлайд появился на модном показе

ФОТО: Facebook

В начале июля у депутата Рийгикогу, председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда и его жены Яне родилась дочь.

Сейчас, когда члены парламента отдыхают, молодой отец проводит практически все свое свободное время с ребенком. Политик также успевает посещать различные мероприятия. На прошедших выходных Раймоонд посетил модный показ Kopli Couture в творческом городке Теллискиви, где повстречал Зюлейху Измайлову и Йоонаса Лакса из Партии зеленых.

А что вы думаете о модных нарядах наших молодых политиков?

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