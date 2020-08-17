ФОТО ⟩ Смотрите, в каком необычном наряде Раймонд Кальюлайд появился на модном показе

В начале июля у депутата Рийгикогу, председателя таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда и его жены Яне родилась дочь.
Сейчас, когда члены парламента отдыхают, молодой отец проводит практически все свое свободное время с ребенком. Политик также успевает посещать различные мероприятия. На прошедших выходных Раймоонд посетил модный показ Kopli Couture в творческом городке Теллискиви, где повстречал Зюлейху Измайлову и Йоонаса Лакса из Партии зеленых.
А что вы думаете о модных нарядах наших молодых политиков?