Таллиннцы выстроятся в живую цепочку в поддержку белорусов

23 августа исполняется 31 год с момента проведения Балтийской цепи. Это была совместная политическая демонстрация, организованная в Эстонии, Латвии и Литве, цель которой заключалась в том, чтобы продемонстрировать всему миру волю стран Балтии к свободе.

В настоящее время Беларусь борется за свободу и демократию, у власти находится Александр Лукашенко, которого иногда называют последним диктатором Европы. После очередной победы на выборах в стране вспыхнули протесты с требованием, чтобы Лукашенко ушел из власти и признал главного лидера оппозиции Светлану Тихановскую президентом.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал проведения новых и свободных выборов. «После массовых фальсификаций на выборах Лукашенко лишился своего мандата», – написал он в воскресенье в социальных сетях.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Лукашенко предыдущим президентом Беларуси и написал в социальных сетях, что национальные протесты доказали фальсификацию выборов.

По крайней мере два человека погибли и тысячи были арестованы во время протестов, которые начались в прошлое воскресенье. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, это является нарушением международных прав человека.