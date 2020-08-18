ФОТО И ВИДЕО ⟩ Не вандализм, а уличное искусство! Художники съехались со всей Европы и сделали из Ида-Вирумаа конфетку

Фестиваль проходит уже третий год подряд. В этот раз в нем приняли участие десять художников из Эстонии, Германии, Украины и Финляндии. Над одним из объектов в рамках трехдневного лагеря также работает и группа молодежи. «Я учусь в Тартуской художественной школе. Искусство — моя жизнь, я люблю крутиться в этой сфере. На данный момент граффити для меня что-то такое уличное, я также очень люблю скейтбординг, к тому же, сейчас лето, это реально круто», — говорит юная художница Янника Королькова.

Художник под псевдонимом Kopylove на вопрос о значимости фестиваля лично для него признался, что ему проще ответить за город: «Кохтла-Ярве и Йыхви, так сказать, не богаты уличным искусством, и среднестатический житель здесь не привык к такому».

«Ко мне подходили и просили рисовать цветочки и грибочки, девочек и белочек. Такой набор образов у людей возникает, когда кто-то рисует на стене. А поскольку сюда съехались с разных частей страны и с разными стилями, это как новый глоток воздуха для местного населения в плане стрит-арта», — считает Kopylove.