LIMON В МИНСКЕ ⟩ Протестующие негодуют: «Нам не нужна чужая помощь. Мы требуем честных выборов!»

По всей Беларуси проходят крупнейшие в истории страны акции против нечестных выборов и насилия силовых структур по отношению к мирным протестующим.
Репортер Limon.ee вышел на улицы Минска и спросил на видео у протестующих их мнение о сложившейся ситутации с выборами и кровопролитии со стороны государства.
На вопрос о причинах поддержать протесты, житель Беларуси Андрей лаконично ответил: «Потому что настало то время, когда надо сказать этому: хватит».
«Как минимум я пришел проголосовать за то, чтобы были честные выборы в нашей стране. Не конкретно, как некоторые думают, за Тихановскую, а за то, чтобы честно выбрать президента нашей страны; чтобы мой голос посчитали правильно», — высказался о ситуации молодой человек по имени Илья.
Опрошенные также рассказали, что среди их знакомых и друзей были те, кого задержали правоохранительные органы и пострадали от насильственных действий с их стороны.
«На самом деле это большой ужас, что это происходит в нашей стране», — отметил Олег, вышедший на протест вместе со своей девушкой. «В 21 веке», — добавила Юлия.