LIMON В МИНСКЕ ⟩ Протестующие негодуют: «Нам не нужна чужая помощь. Мы требуем честных выборов!»

На вопрос о причинах поддержать протесты, житель Беларуси Андрей лаконично ответил: «Потому что настало то время, когда надо сказать этому: хватит».

«Как минимум я пришел проголосовать за то, чтобы были честные выборы в нашей стране. Не конкретно, как некоторые думают, за Тихановскую, а за то, чтобы честно выбрать президента нашей страны; чтобы мой голос посчитали правильно», — высказался о ситуации молодой человек по имени Илья.

Опрошенные также рассказали, что среди их знакомых и друзей были те, кого задержали правоохранительные органы и пострадали от насильственных действий с их стороны.