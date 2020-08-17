Пн, 17.08.2020
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LIMON В МИНСКЕ ⟩ Протестующие негодуют: «Нам не нужна чужая помощь. Мы требуем честных выборов!»

По всей Беларуси проходят крупнейшие в истории страны акции против нечестных выборов и насилия силовых структур по отношению к мирным протестующим.

Репортер Limon.ee вышел на улицы Минска и спросил на видео у протестующих их мнение о сложившейся ситутации с выборами и кровопролитии со стороны государства. 

На вопрос о причинах поддержать протесты, житель Беларуси Андрей лаконично ответил: «Потому что настало то время, когда надо сказать этому: хватит». 

«Как минимум я пришел проголосовать за то, чтобы были честные выборы в нашей стране. Не конкретно, как некоторые думают, за Тихановскую, а за то, чтобы честно выбрать президента нашей страны; чтобы мой голос посчитали правильно», — высказался о ситуации молодой человек по имени Илья. 

Опрошенные также рассказали, что среди их знакомых и друзей были те, кого задержали правоохранительные органы и пострадали от насильственных действий с их стороны.

«На самом деле это большой ужас, что это происходит в нашей стране», — отметил Олег, вышедший на протест вместе со своей девушкой. «В 21 веке», — добавила Юлия. 

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