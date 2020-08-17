БОЖЕЧКИ... ⟩ Полина Гагарина лишила поклонников дара речи, показав фигуру в бикини

Некоторые фолловеры не удержались от замечаний, советуя артистке задуматься о лечении анорексии. «Слишком худая, надо набрать», «Что она с собой сделала!?» —пишут встревоженные фанаты. По их мнению, Гагарина поддерживает себя в форме с излишним усердием и близка к болезненной худобе. Впрочем, бóльшая часть поклонников всегда готова вступиться за актрису и защитить ее от резкой критики: «Поля, чтобы там не писали, ты красотка».