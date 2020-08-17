НЕ УПУСТИТЕ! ⟩ «Георг Отс — 100»: завтра в Мустамяэ пройдет концерт в честь годовщины восстановления независимости Эстонии

Во вторник, 18 августа, в 18 часов в парке Мянни в Мустамяэ в честь 29-й годовщины восстановления независимости Эстонской Республики состоится концерт «Георг Отс – 100», сообщила управа района.
«В этом году на традиционном мероприятии в Мустамяэ в честь Дня восстановления независимости Эстонии мы решили отдать дань уважения одной из величайших фигур нашего века – певцу Георгу Отсу, столетие которого отмечается в этом году, – сказал старейшина района Лаури Лаатс. – Тот факт, что небольшая Эстония подарила театральной и музыкальной культуре таких выдающихся и талантливых творцов, уже само по себе феномен – у нас есть повод для гордости.
На концерте „Георг Отс – 100“ выступят ведущий солист Эстонской национальной оперы „Эстония“ Рене Соом, за фортепиано – Тармо Ээспере, а также выступит хор девушек Эстонского телевидения под управлением Аарне Салувеэра. Мероприятие бесплатное, по окончании концерта гостей ждет стокилограммовый торт. Добро пожаловать!»