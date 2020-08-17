НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ «Георг Отс — 100»: сегодня в Мустамяэ пройдет концерт в честь годовщины восстановления независимости Эстонии

«В этом году на традиционном мероприятии в Мустамяэ в честь Дня восстановления независимости Эстонии мы решили отдать дань уважения одной из величайших фигур нашего века – певцу Георгу Отсу, столетие которого отмечается в этом году, – сказал старейшина района Лаури Лаатс. – Тот факт, что небольшая Эстония подарила театральной и музыкальной культуре таких выдающихся и талантливых творцов, уже само по себе феномен – у нас есть повод для гордости.