ГАЛЕРЕЯ ⟩ Императорский салон и другие советские поезда: по Эстонии вновь курсируют легендарные составы

Это было время, которое никогда не вернется... две проводницы, машинист, помощник машиниста, охранники на некоторых маршрутах. Также некоторые поезда были с первым классом и вагоном-рестораном, да, многие уже и не помнят, но были времена! Эти поезда вдвое больше нынешних «морковок» Elron, но по направлению Таллинн-Пярну в выходные дни с трудом хватало сидячих мест. Как сейчас помню, как на Балтийском вокзале по поездам ходили детки и продавали газеты, пытаясь честным способом заработать карманные деньги. Современные «морковины», конечно, куда более комфортные, в них всегда чистый и свежий туалет, беспроводной интернет и кондиционер, но иногда так не хватает старых добрых темно-синих дизелей с надписью: Edelaraudtee.

Как оказалось, благодаря компании GO Rail почти каждый может вернуться в то самое для многих беззаботное прошлое, во времена тех самых советских дизельных поездов, курсировавших по стране. И с вагоном-рестораном, и даже с дискотекой, с спальными вагонами и купе-переговорными. Именно здесь предлагают арендовать поезд для праздника и окунуться в незабываемую атмосферу и ощутить всю романтику железной дороги. Путешествовать можно по всей Эстонии.

В сообщении говорится: «Хотите организовать день рождения, мальчишник, девичник, собрание, дискотеку, мероприятие для привлечения клиентов или просто заказать частный поезд?

Предлагаем тебе винтажный дизельный поезд, который будет сделан по вашему вкусу из широкого варианта вагонов».

Можно в поезде петь, танцевать и веселиться.