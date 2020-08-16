ВИДЕО ⟩ Таллиннка вернулась на «Дом-2» и похвасталась огромной зарплатой: думала, что всю жизнь буду в полумертвой маленькой Эстонии

«Думала, что всю жизнь буду жить в полумертвой маленькой Эстонии, буду работать официантом или администратором, и по итогу проживу всю жизнь несчастной. Конечно же, у меня были цели и планы, но я не думала, что в 20 лет буду так хорошо зарабатывать.

Если я хорошо зарабатываю, это не обозначает то, что я должна жить в центре Москвы, ездить на бизнес-классе и есть в дорогих ресторанах. Мне не интересны дорогие тусовки... хотя многие чушки туда ходят, будто они миллионерши.

Я очень простая девочка. Я живу так, как мне выгодней. У меня маленькая студия... да, тут очень мало места, но зато я могу экономить и копить деньги на покупку чего-то очень ценного. В планах у меня купить себе машину и квартиру (чтобы перепродать чуть позже). У меня приоритеты немного по-другому расставлены.

Я не считаю рациональным тратить деньги на понты. Мне нормально поехать в экономном такси, могу и на комфорт плюс, а если очень захочется, то и на бизнесе.

Мне несложно пойти работать куда-то в ресторан, но в России я бы уже не пошла. Тут слишком наглое отношение к официантам, будто они не люди. В Европе я бы еще смогла там поработать.