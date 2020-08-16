ГОРЬКО! ⟩ Смотрите, за кого вышла замуж ассистент Юри Ратаса Катя Любобратец

Избранником Кати стал Таури Сепп. Данные на человека с таким именем и фамилией на сайте LinkedIn говорят, что он возглавляет (или возглавлял) службу безопасности в Maxima Eesti, увлекается бегом.

Катя работала в Таллиннской городской управе, много лет трудилась личным ассистентом крупного собственника BLRT Федора Бермана, некоторое время занимала пост руководителя по связям с общественностью Maxima Eesti, а затем и директора по коммуникации Фонда интеграции. В прошлом году поступила на отличную должность - ассистентом премьера или советником по коммуникациям в Госканцелярии. Как уверяют знающие люди, на каком-то мероприятии Ратас и Любобратец поговорили, наш премьер нашел, что Катя с ним на одной волне, и пригласил к себе на работу.