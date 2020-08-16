ВОТ БЫ И ЭСТОНИЯ! ⟩ Финляндия открыла границу для влюбленных: из России можно въехать к партнёру

Пограничная охрана Финляндии смягчила ограничения для въезда россиян. Теперь гражданин России может въехать в Суоми, если там ждет партнер, пишет fontanka.ru со ссылкой на Yle.
Это значит, что отличия между официальным и не зарегистрированным браком в этом вопросе больше нет, как и разницы между гендерами — партнёр может быть любого пола. В эту категорию попадают люди, которые находятся в партнерских отношениях, но по большей части живут в разных странах.
При этом возлюбленный или возлюбленная не обязательно должны иметь финский паспорт — партнер может быть гражданином ЕС или шенгенской зоны, проживающим в Финляндии.
Наряду с Россией смягчение сделали также в отношении граждан Канады, США, Австралии и Турции. При этом подчеркивается, что нужно доказать отношения, и решение принимается индивидуально. Пограничники «будут проверять все возможные документы перед тем, как разрешить человеку въезд в страну».
Однако тут возникает дилемма — среди разрешенных оснований для выезда из России через автомобильные пункты пропуска (авиасообщения с Суоми сейчас нет) встреча с партнером не значится.
По прибытии в Финляндию придётся отсидеть двухнедельный карантин под угрозой тюрьмы.