Вс, 16.08.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Только посмотрите, какие сексуальные красавицы претендуют на титул Miss Raplamaa 2020

Вскоре в Рапла пройдет самое ожидаеоме событие лета - конкурс красоты Miss Raplamaa. Финалистки уже определены, пишет Elu24.

Чтобы пройти в финал, девушкам предстояло пройти немало испытаний: отвечать на странные и неожиданные вопросы жюри, танцевать, продавать выпечку собственного приготовления, вся выручка от которой пошла на лечение маленькой Кассандры, живущей в уезде Рапламаа.

Финал конкурса Miss Raplamaa 2020 состоится 22 августа в Рапла.

Какая из претенденток на корону вам нравится больше всех?

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