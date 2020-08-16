ГАЛЕРЕЯ ⟩ Только посмотрите, какие сексуальные красавицы претендуют на титул Miss Raplamaa 2020

Вскоре в Рапла пройдет самое ожидаеоме событие лета - конкурс красоты Miss Raplamaa. Финалистки уже определены, пишет Elu24.
Чтобы пройти в финал, девушкам предстояло пройти немало испытаний: отвечать на странные и неожиданные вопросы жюри, танцевать, продавать выпечку собственного приготовления, вся выручка от которой пошла на лечение маленькой Кассандры, живущей в уезде Рапламаа.
Финал конкурса Miss Raplamaa 2020 состоится 22 августа в Рапла.
Какая из претенденток на корону вам нравится больше всех?