ГАЛЕРЕЯ ⟩ Только посмотрите, какие сексуальные красавицы претендуют на титул Miss Raplamaa 2020

Чтобы пройти в финал, девушкам предстояло пройти немало испытаний: отвечать на странные и неожиданные вопросы жюри, танцевать, продавать выпечку собственного приготовления, вся выручка от которой пошла на лечение маленькой Кассандры, живущей в уезде Рапламаа.