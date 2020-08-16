КАКОЙ КОНТРАСТ! ⟩ Живущая в США эстонка: американцы удивляются тому, что у нас медицинскую помощь можно получить бесплатно

В Эстонии все застрахованные лица получают медицинскую помощь одинакового качества независимо оттого, платили ли они налоги и сколько. Эстонская система уникальна и вызывает удивление у жителей других стран. Эстонка Лийс, которая несколько лет работает в американской больнице, поделилась своими наблюдениями о том, как устроена система медицинского страхования США, пишет Elu24.

Лийс переехала в Соединенные Штаты около четырех лет назад. Она выросла в Эстонии и привыкла к нашей системе медицинского страхования, поэтому американская стала для нее полным шоком. «Суммы, которые люди тратят здесь на частное страхование и медицинское обслуживание, ужасно велики. Например, американская семья с двумя детьми может потратить почти 10 000 долларов в год на страховку и посещение врача. А 40 процентов людей трудоспособного возраста, или 70 миллионов человек, не могут оплачивать медицинские счета», - рассказала Лийс.

В США существует система, основанная в основном на частном страховании, при которой человек получает страховку от своего работодателя. Кроме того, определенный процент его налогов вычитается из государственного медицинского страхования, но этим видом могут пользоваться только определенные группы общества, например, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями или домохозяйства с доходами ниже установленного определенного порога.

«Суммы, которые люди здесь тратят на частное страхование и медицинское обслуживание, ужасно велики», - поражается Лийс.

Сумма зависит от работодателя, от страховой компании. При покупке страховки через работодателя обычно приходится выбирать между несколькими страховыми пакетами, потом уже ежемесячный страховой взнос вычитается из заработной платы работника. Услуги и учреждения, покрываемые страховкой, зависят от конкретного страхового пакета. «Американцы часто задумываются о том, какую медицинскую страховку предлагает их работодатель, когда они меняют работу. Список услуг, покрываемых страховкой и страховыми взносами, сильно различается в разных штатах и ​​компаниях», - комментирует Лийс.

«При смене работы всегда учитывается тип медицинского страхования, который предлагает работодатель», - рассказывает о системе медицинского страхования в США Лийс.

У пакетов разные ежемесячные платежи - чем дороже пакет, тем больше в нем услуг. «Цены могут варьироваться от нескольких сотен долларов до тысячи долларов в месяц. В настоящее время я работаю в большой больнице с очень хорошей страховкой: ежемесячная оплата невысока, плата за посещение доступна, а рядом с домом есть большой выбор клиник. Но подобные пакеты являются исключением, мне крайне повезло», - радуется Лийс.

По ее словам, в США каждому человеку перед обращением к врачу нужно убедиться, что его страховка покрывает услуги данной больницы. «Если вы случайно пойдете к врачу или даже обратитесь за экстренной медицинской помощью, которая не покрывается вашей страховкой, вам придется полностью оплатить счет позже», - комментирует Лийс.

В большинстве случаев семейные врачи, специалисты, стоматологи и специалисты по неотложной помощи также имеют плату за посещение. Неотложная помощь обходится особенно дорого, поэтому люди обращаются туда только в том случае, если имеют травмы, опасные для жизни.

Вызов и использование машины «скорой помощи» опять же зависит от страхового пакета. «Если у вас очень хороший пакет, то не придется ничего платить, но в большинстве пакетов оговривается процент или определенная сумма за услуги «скорой помощи». Когда я говорю американцам, что за вызов машины «скорой помощи» в Эстонии не нужно платить, они обычно очень удивляются, потому что здесь вызов такой машины - это большой счет, обычно в несколько тысяч долларов», - раскрывает тайны американской медицины Лийс.

Согласно системе США, у человека есть определенное количество выходных, которые оплачивает работодатель. «Эти оплачиваемые дни нужно использовать как по болезни, так и для отпуска», - говорит Лийс. Пособия по беременности и родам также выплачиваются работодателем. «В некоторых штатах совсем недавно был принят закон, который требует от работодателя предоставления трехмесячного отпуска по беременности и родам. Компании, да и далеко не все, редко предлагают отпуск по беременности и родам на более длительный период времени, обычно работодатель ждет быстрого возвращения родившей женщины на работу. Уход за детьми стоит очень дорого, а для матери двоих детей уже дешевле оставаться дома, чем ходить на работу», - подытожила Лийс.

«Я знаю, что в Эстонии много говорят об очередях к врачам. В Соединенных Штатах людей больше всего беспокоит не длина очереди или время ожидания, а стоимость медицинского обслуживания и медицинской страховки. Как я уже говорила, оплата страховки становится все более тяжелым бременем для американцев, потому что цены на страхование растут с каждым годом, - говорит Лийс. - В США очереди могут быть короче, чем в Эстонии, но человек часто решает, пойти ли ему к врачу или нет, только основываясь на том, хватит ли ему денег. А в Эстонии этот аргумент далеко не главный».

В нынешней ситуации особенно уязвимы люди, потерявшие работу. «Из-за коронавируса многих увольняют, и если человек теряет работу, он также теряет страховку. Если он затем заболеет и ему понадобится лечение в больнице, он получит безумно большой счет, большую часть которого он не сможет оплатить из собственного кармана. Правительство обещало, что людям не придется оплачивать медицинские счета, связанные с COVID-19, но закон еще не принят», - уверяет Лийс.