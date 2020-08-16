ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ⟩ Разгневанная читательница: разве такие маски защитят от коронавируса?

Елена с пятилетним сыном поехала в субботу за продуктами в магазин Prisma, находящийся в торговом центре Kristiine. Ребенок нашел большую корзину, наполненную масками, и стал просить купить «такую веселую масочку».

Маски в магазине Prisma ФОТО: личный архив

«Сынишка сразу же схватил маску из корзины и хотел уже надеть себе на лицо. Конечно же, я не дала ему совершить этот шаг. Он не мог понять, почему мама не покупает ему такие красивые масочки. Я была в шоке: как можно продавать маски таким вот образом? Никакой стерильности, даже минимальной!

Я понимаю, что маска для многих стала аксессуаром, и для, скажем так, красоты образа медицинские маски не носятся, а носятся декоративные, сшитые из разноцветной ткани, даже украшенные стразами. Но тогда продавайте их хотя бы в целлофановой упаковке! А так они просто грудой валяются в корзине сутками, каждый может взять ее грязными руками, кто-то, особенно дети, могут надеть маску на лицо, наглотаться бактерий, возможно, отдать свои, положить обратно в корзину, а потом другой человек может повторно примерить ее. И еще цвет у них камуфляжный, намекающий на защиту. Какая защита от такой маски?

Продажа масок в "голом" виде возмутила читательницу ФОТО: личный архив

Мы ведь не знаем, как шились такие маски, как транспортировались, где хранились? Нам государство постоянно говорит, что надо заботиться о своем здоровье и своих близких, в каждом магазине установлены дезинфекторы для рук, а в Prisma - такое разгильдяйство! Кажется, что купив такую маску, нам очень просто подцепить какую-нибудь заразу. Стирать после покупки такую маску бессмысленно - она развалится сразу же. Носить ее разумному человеку невозможно. Тогда для чего продаются такие маски?» - спрашивает читательница.

Интересно, многие ли покупают эти маски? ФОТО: личный архив