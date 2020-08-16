ИНАЧЕ КРУПНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ ⟩ Пять знаков Зодиака, которым важно соблюдать меры безопасности до начала осени

Овен

На Овна в августе обрушится множество обязанностей. Особое внимание стоит уделить финансовому аспекту, который с середины августа и до конца месяца будет приносить представителям знака неприятные сюрпризы. Откажись от необдуманных трат, а также не бери кредитов, чтобы не подорвать свое финансовое состояние. Также тебе стоит обращать больше внимание на ежедневные покупки — сейчас не лучшее время для развлечений и жизни на широкую ногу.

Дева

Романтические отношения Дев, кажется, переживают не лучшие времена. Все дело в твоей неуверенности в себе и страхе перед неизвестностью. Одинокие представители знака рискуют попасть в неприятный круговорот событий.

Сейчас не самое время становиться участницей любовного треугольника или обзаводиться токсичными отношениями. Девам необходимо оставаться на чеку, чтобы не страдать потом от неразделенной любви.

Скорпион

Кажется, окружающие тебя люди решили расшатать твое эмоциональное состояние до предела. В августе многие Скорпионы столкнутся с недопониманием и упреками со стороны самых близких людей. Это не в твоем стиле, но тебе необходимо признаваться в чувствах и начать говорить все прямо. В ином случае это может обернуться серьезным конфликтом, который точно подорвет твое здоровье на долгое время.

Водолей

Водолеи жаждут приключений 24 часа в сутки, а август только подбадривает их стремление совершать необдуманные поступки. Осторожность представителей знака должна коснуться путешествий, в которых они обязаны подключать не только чувства, но и разум.

Тебе лучше не соглашаться на экстремальные виды спорта, особенно, если ты не уверена в собственных силах и пробуешь что-либо впервые. Это также касается автомобильных поездок на дальние расстояния.

Козерог