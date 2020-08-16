ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Кто-то все еще верит в перемены»: как вспоминали Виктора Цоя в Латвии

Несколько месяцев назад Артемий Троицкий в интервью Николаю Солодникову сказал, что Виктор Цой «был простым веселым парнем, смешливым и улыбчивым».

Спустя 30 лет на место его гибели пришли такие же простые, веселые и улыбчивые парни, чтобы почтить память этого уже культового музыканта.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Уже на подъезде к 35-му километру шоссе Слока - Талси было невозможно припарковаться. У обочин стояли сотни машин. Группы молодых людей шли компаниями в направлении памятника. У многих в руках были цветы. Около сцены, где проходил праздничный концерт, собралось несколько десятков человек - от совсем юных до мужчин и женщин почтенного возраста. С каждым часом количество зрителей только росло.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В разговоре с RUS TVNET многие признались, что выросли на песнях Цоя.

Истины, которые содержатся в текстах его песен, оказали огромное влияние на каждого, с кем нам удалось поговорить. Кто-то помнит музыканта живьем на сцене, а кто-то так и не успел сходить на его концерт. Большинство из опрошенных повторяли, что песни Цоя были первыми, которые они разучили для игры на гитаре.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

С 12 часов дня со сцены исполняли песни Цоя, звучали обращения от артистов из других стран. Позже начали выступать рижские рок-музыканты, которые уже не первый год принимают участие в памятных концертах (Тамара Рутковская, Серый Wolk и другие).

Что касается зрителей, то очень многие приехали целыми семьями.

Атмосфера была очень дружелюбная и праздничная. Казалось, что кумир этих людей действительно жив - он просто вышел покурить...