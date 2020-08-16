ПОСМОТРИТЕ НА ИЗБРАННИКА! ⟩ Фото и видео: Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз

Об этом сама звезда сообщила в социальных сетях, опубликовав снимок из Гагаринского ЗАГСа. На нем она надевает кольцо на безымянный палец возлюбленному — Сергею Харченко. «Ура! Любовь спасает мир!» — написала Светлана.

В комментариях подписчики наперебой желают ей счастья и радости, а также семейного благополучия. Бывшую жену Федора Бондарчука поздравили Елена Летучая, Алика Смехова, Божена Рынска и другие знаменитости

Пользователи под постами Светланы несколько дней шутили и просили, чтобы праздник не стал такой же тайный, как свадьба ее бывшего мужа Федора Бондарчука, который в прошлом году женился на актрисе Паулине Андреевой. Тогда мероприятие несколько раз переносилось с одного места в другое, а при входе у всех гостей забрали мобильные телефоны — для того, чтобы информация не утекла в Сеть.

Действительно, после публикации 51-летней Бондарчук, Надежда Оболенцева также показала кадры из ЗАГСа — на них видно, что Светлана выбрала длинное белое платье в пол.