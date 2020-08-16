ПОСМОТРИТЕ НА ИЗБРАННИКА! ⟩ Фото и видео: Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз

О том, что Светлана Бондарчук собирается замуж, было известно давно. Несколько дней назад она пригласила всех подруг на девичник, а сегодня отправилась под венец. Рядом были друзья и близкие, пишет «Стархит».
Об этом сама звезда сообщила в социальных сетях, опубликовав снимок из Гагаринского ЗАГСа. На нем она надевает кольцо на безымянный палец возлюбленному — Сергею Харченко. «Ура! Любовь спасает мир!» — написала Светлана.
В комментариях подписчики наперебой желают ей счастья и радости, а также семейного благополучия. Бывшую жену Федора Бондарчука поздравили Елена Летучая, Алика Смехова, Божена Рынска и другие знаменитости
Пользователи под постами Светланы несколько дней шутили и просили, чтобы праздник не стал такой же тайный, как свадьба ее бывшего мужа Федора Бондарчука, который в прошлом году женился на актрисе Паулине Андреевой. Тогда мероприятие несколько раз переносилось с одного места в другое, а при входе у всех гостей забрали мобильные телефоны — для того, чтобы информация не утекла в Сеть.
Действительно, после публикации 51-летней Бондарчук, Надежда Оболенцева также показала кадры из ЗАГСа — на них видно, что Светлана выбрала длинное белое платье в пол.
В Сети до сих пор спорят, подходит ли Бондарчук Харченко. Пользователей не только смущает социальный статус жениха, который беднее супруги, но и его возраст — он младше звезды на пять лет. Хотя Светлана не обращает внимание на разговоры вокруг своей личной жизни. Кроме того, она защищает мужа и говорит о том, что в нашей стране очень много стереотипов о женщинах после 40. «Почему в России такой буллинг взрослых женщин, и чаще всего этой травлей занимаются сами женщины? Это зависть или желание перенести свои комплексы и несчастья на других? Мне очень интересно. Не знаю, как заставить российских женщин не быть зацикленными на возрасте?» — рассуждала знаменитость.