шокирующее видео ⟩ Медведь вышел из леса, сел за стол и поел вместе с отдыхающими возле озера

Пользовательница TikTok по имени Кейтлин Незбит опубликовала на своей странице короткий ролик, на котором показано, как черный медведь ест сэндвичи с арахисовым маслом, сидя за одним столом с людьми. Курьезный случай произошел возле озера Deep Creek в американском штате Мэрилэнд.
По словам очевидцев, этот медведь часто прогуливался недалеко от мест, где они отдыхают. Зверь никогда не нападал на людей и уходил после того, как его угощали, сообщает Сегодня.
Стоит отметить, что кормление диких животных в США запрещено на законодательном уровне.
Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y— Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020
"Подобные истории часто заканчиваются нападением медведя на людей, после чего его убивают. Зверь только кажется вам милым и добрым, но стоит ему потерять свой страх к людям – и все может измениться. Дикая природа – не игрушка. Не кормите диких животных, оставьте их в покое", – отметил зоолог по имени Брюс на своей странице в Twitter.