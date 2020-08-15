шокирующее видео ⟩ Медведь вышел из леса, сел за стол и поел вместе с отдыхающими возле озера

По словам очевидцев, этот медведь часто прогуливался недалеко от мест, где они отдыхают. Зверь никогда не нападал на людей и уходил после того, как его угощали, сообщает Сегодня .

"Подобные истории часто заканчиваются нападением медведя на людей, после чего его убивают. Зверь только кажется вам милым и добрым, но стоит ему потерять свой страх к людям – и все может измениться. Дикая природа – не игрушка. Не кормите диких животных, оставьте их в покое", – отметил зоолог по имени Брюс на своей странице в Twitter.