ФОТО ⟩ Представлявшая Эстонию на Евровидении 44-летняя красотка находится в прекрасной форме

А вы помните певицу Салин (Sahlene), которая в 2002 году представляла Эстонию на Евровидение и заняла третье место? Смотрите, как она выглядит сейчас!
Анна Сесилия Салин известна многим эстонцам, как 26-летняя певица в белом костюмчике, удивившая всю Европу песней «Runaway».
Живущая в Стокгольме, 44-летняя мать двоих детей поделилась в Instagram пляжным снимком, который доказывает, что Салин не сильно пострадала за 18 лет. Бикини с леопардовым узором ей идет так же, как и платье, в котором она выступала на Евровидении, пишет ELU24.
«Летнее настроение в Стокгольме», - написала Салин на веселом снимке, сделанном на берегу острова Сёдермальм в самом центре Стокгольма.
Вспомним ее звездное выступление на Евровидении-2002: