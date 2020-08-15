ФОТО ⟩ Представлявшая Эстонию на Евровидении 44-летняя красотка находится в прекрасной форме

Живущая в Стокгольме, 44-летняя мать двоих детей поделилась в Instagram пляжным снимком, который доказывает, что Салин не сильно пострадала за 18 лет. Бикини с леопардовым узором ей идет так же, как и платье, в котором она выступала на Евровидении, пишет ELU24.