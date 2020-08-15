Сб, 15.08.2020
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ФОТО ⟩ Представлявшая Эстонию на Евровидении 44-летняя красотка находится в прекрасной форме

Sahlene на Евровидении 2002 года.

ФОТО: Egert Kamenik/Postimees

А вы помните певицу Салин (Sahlene), которая в 2002 году представляла Эстонию на Евровидение и заняла третье место? Смотрите, как она выглядит сейчас!

Анна Сесилия Салин известна многим эстонцам, как 26-летняя певица в белом костюмчике, удивившая всю Европу песней «Runaway».

Живущая в Стокгольме, 44-летняя мать двоих детей поделилась в Instagram пляжным снимком, который доказывает, что Салин не сильно пострадала за 18 лет. Бикини с леопардовым узором ей идет так же, как и платье, в котором она выступала на Евровидении, пишет ELU24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer vibes in Stockholm #citybeach #stockholm #södermalm

Публикация от Anna Sahlene (@sahlene)

«Летнее настроение в Стокгольме», - написала Салин на веселом снимке, сделанном на берегу острова Сёдермальм в самом центре Стокгольма.

Вспомним ее звездное выступление на Евровидении-2002:

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