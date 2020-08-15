ВИДЕО ⟩ «Это нож?!»: парень устроил пранк службе безопасности и прославился

Он даже решил немного подшутить над служащими и не спешил разубеждать их в том, что в его сумке было нечто опасное. Он стоял и смотрел, как сотрудники пытаются открыть предмет, который выглядел, как складной нож. Казалось бы, нужно максимально напрячься, ведь без специального разрешения провозить нож в багаже нельзя и можно надолго застрять в аэропорту, доказывая, что ты везешь его с мирными целями. Но парень был спокоен. Потому что это расческа. Просто расческа. Расходимся.