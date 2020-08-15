ВИДЕО ⟩ «Это нож?!»: парень устроил пранк службе безопасности и прославился

Для многих досмотр багажа в аэропорту дискомфортен. Все-таки незнакомцы копаются в твоих личных вещах, и это просто не может быть приятным. Но парню из этого вирусного ролика, набравшего в Instagram почти два миллиона просмотров, кажется, совершенно все равно.
Он даже решил немного подшутить над служащими и не спешил разубеждать их в том, что в его сумке было нечто опасное. Он стоял и смотрел, как сотрудники пытаются открыть предмет, который выглядел, как складной нож. Казалось бы, нужно максимально напрячься, ведь без специального разрешения провозить нож в багаже нельзя и можно надолго застрять в аэропорту, доказывая, что ты везешь его с мирными целями. Но парень был спокоен. Потому что это расческа. Просто расческа. Расходимся.
Комментаторы были удивлены результатами досмотра: «Я уже думала все. Повяжут его сейчас. А он всего лишь любит заботиться о волосах», «Ахах, это самая дерзкая расческа из всех, что я видела», «Сейчас он еще автомат-ёршик и пистолет-зубную щетку достанет», «Магия вне Хогвартса!»
Ранее «Ридус» писал про девушку, которой в багаж подкинули игрушку для взрослых. Выражение ее лица во время досмотра просто бесценно, пишет Яндекс Дзен.
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