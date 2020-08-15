советы родителям ⟩ Можно ли подавлять гнев ребенка

«Важное влияние на способ выражения гнева оказывает воспитание и соответственно отношение к нему, в особенности оно обусловлено нашей культурой: »Хорошо никогда не злиться«. Для детей это выглядит как двойное послание», – пишет на своей странице в Instagram Наталья.

По ее словам, дети чувствуют волну гнева, исходящую от взрослых либо прямо, либо косвенно, в виде неодобрения. И параллельно, родители создают мнение о неприемлемости прямого выражения гнева, пишет Сегодня.

Психолог поясняет, что в самом раннем возрасте дети учатся подавлять это чувство, испытывая либо стыд в результате ярости своих мам, либо вину за собственный гнев, чувство раскаяния, которое иногда их захлестывает.

«Ребенок, который растет в доме, где выражения гнева просто не терпят и не разрешают, учится не выражать гнев для того, чтобы завоевать расположение родителей. Блокируя чувство и сдерживая энергию, ребенок постепенно становится энергетическим и эмоциональным калекой», – говорил Вильгельм Райх, основатель телесно-ориентированной психотерапии.

Если дети подавляют гнев, то в зрелом возрасте эмоциональная энергия может проявляться через протест, бунт, через сарказм или в любой возможной косвенной форме.