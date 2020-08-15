Детский и семейный психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook дала три совета, как перестать завидовать чужим успехам.

1. Люди врут

И делают они это довольно часто, отмечает Светлана. Бывает так, что человек делает пост или публикует радостное фото, а потом вдруг пишет личное сообщение – как раз о проблемах в той области, о которой «радужный пост», возможно, вызывающий у других нарциссические страдания, пишет психолог.

Она также отметила, что на создание этого иллюзорного мира в соцсетях, уходит слишком много энергии. Кроме того, чтобы поддерживать это «вранье» на постоянной основе создается еще и напряжение, которое провоцирует тревогу, что тебя в любой момент могут разоблачить, пишет Сегодня.

2. Нашему мозгу сложно поддерживать 100% «одаренность»

Гениальность – слишком затратная по ресурсам, отмечает Ройз. И если у нас где-то способность «гипер», то где-то может быть «гипо», то есть в чем-то вы хороши, а в чем-то – нет. Но люди в публичном пространстве любят демонстрировать свои самые лучшие черты, избегая негатива.

«Мы сравниваем себя и другого, но видим только часть его, мы не знаем, что у него »недоукомплектовано«. Восхищаясь чертами других, грустя о себе и завидуя – мы же не знаем, где у них »недо«, что им приходится развивать, достраивать», – поясняет психолог.

3. Хочу быть, как ты

Когда люди говорят, что хотят быть, как кто-то, то должны понимать, что им придется и пройти через все то, что прошел человек, на которого вы равняетесь. Мы не знаем, чем оплачен успех других людей и сколько невидимых усилий за внешней легкостью.

«То, что дается легко в работе – это уже бессознательная компетенция – благодаря годам ежедневной практики», – делиться Светлана и советует: «Хочешь быть, как другой – узнай, чем он »оплатил«, что вложил в свой успех».

В детстве нас много сравнивали с другими детьми, делая это специально под маской «мотивации» или даже неосознанно. Но отпечаток этого остается с человеком и тогда, когда вырастает. Важно научиться понимать свою ценность.

«Многих из нас в детстве не учили – что мы ценны сами по себе. Что сравнивать можно только подобное. Что когда нас сравнивали с братьями/сестрами/одноклассниками в детстве – это вообще-то манипуляция под видом »мотивации«, создающая лишнюю тревожность и провоцирующая неуверенность и »невроз достижений«. Нам не рассказывали, что мы ценны и своей исключительностью и разностью. И, конечно, есть то, в чем мы все похожи, но то, в чем мы отличаемся, наше »несовершенство« или то, что мы привыкли им считать – часть нашего дара», – пояснила психолог.