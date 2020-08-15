БЕРЕГИТЕСЬ! ⟩ Врачи предупредили о вызывающих головные боли продуктах

В первую очередь, из рациона следует исключить напитки с кофеином. Пагубное воздействие также могут оказать подсластитель аспартам и усилитель вкуса глутамат натрия, который содержится в колбасных изделиях и некоторых видах твердых сыров. Напротив, благотворный эффект окажет употребление овощей и фруктов. А для сладости в напитки лучше добавить натуральную стевию, пишут Дни.