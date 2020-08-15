ВИДЕО ⟩ Это шедевр: смотрите, как выглядит маска за полтора миллиона долларов

Необычный аксессуар сделан из белого золота и инкрустирован 3,6 тысячами бриллиантами черного и белого цвета, а также оснащен фильтрами высшего качества N99. Вес изделия – 240 грамм, это примерно в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.

Маску заказал у ювелиров Израиля китайский бизнесмен, проживающий в США. Он требовал, чтобы ювелирный шедевр был готов к концу 2020 года и чтобы он стал самым дорогим подобным изделием в мире.