НЕВЕРОЯТНО ⟩ Чихуахуа привела спасателей к умирающему 86-летннему ветерану

Руди Армстронг не смог дотянуться до телефона, поскольку был частично парализован. «Я не хотел лежать там, пока кто-нибудь случайно не нашел бы меня, поэтому сказал: "Бу-Бу, помоги мне немного"», – рассказал Армстронг.

Пес убежал от своего хозяина и через некоторое время вернулся вместе с рабочим, который вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Через пять дней он воссоединился со своей собакой. «У меня слезы льются. Я так скучал по ней», – сказал Руди, встретившись с Бу-Бу, пишет Сегодня.