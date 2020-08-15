ВИДЕО ⟩ Агрессивного мужчину выбросили из пассажирского самолета

Согласно предварительным данным, неизвестный незаконно проник в салон лайнера и вел себя очень агрессивно. Видео инцидента опубликовано на Twitter-странице Breaking Aviation News & Videos.

На обнародованном ролике показано, как члены летного состава вместе с полицейскими снимают буйного пассажира с воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле. Мужчину сразу же арестовали. Медики в ближайшее время оценят его психическое состояние, сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на SuaraJatim.idi.