Сб, 15.08.2020
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ВИДЕО ⟩ Агрессивного мужчину выбросили из пассажирского самолета

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink выбросили из самолета дебошира. Случай произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

Согласно предварительным данным, неизвестный незаконно проник в салон лайнера и вел себя очень агрессивно. Видео инцидента опубликовано на Twitter-странице Breaking Aviation News & Videos.

На обнародованном ролике показано, как члены летного состава вместе с полицейскими снимают буйного пассажира с воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле. Мужчину сразу же арестовали. Медики в ближайшее время оценят его психическое состояние, сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на SuaraJatim.idi.

Представители перевозчика, в свою очередь, подчеркнули, что мужчина не являлся пассажиром рейса.

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