Вт, 18.08.2020
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РЕЦЕПТ ПРОСТ ⟩ В таллиннском гастро-баре продают вкуснейший фирменный коктейль портала Limon.ee

Представляем вашему вниманию фирменный коктейль главного русского развлекательного портала в Эстонии - Limon.ee. Он так и называется. Сделан по эксклюзивному рецепту специалистами гастро-бара Love Mussels в Таллинне. Этим летом напиток пользуется невероятным успехом, продается он только в единственном месте на планете Земля. 

Мастер по приготовлению коктейлей Арина Милишникова с радостью делится секретным рецептом этого вкусного напитка под названием Limon.ee. Его стоимость в ресторане - всего 6 евро, но настроение становится после этого невероятно хорошим, так же как и после прочтения новостей на развлекательном портале. 

Что нужно приобрести для приготовления коктейля? Готовится он при наличии всех ингредиентов буквально за 60 секунд. 

  • Бутылочку Лимончелло по вкусу;
  • Тоник Bitter Lemon;
  • Лимон; 
  • Просекко по вкусу; 
  • Подготовить или приобрести пакетик льда. 

Рецепт приготовления фирменного коктейля Limon.ee прилагается! Смотрите видео!  

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! Среди всех, кто до 20 августа разместит у себя на странице в Facebook фото коктейля Limon.ee и поставит хэштег #Limonest, будет разыграна наша фирменная бутылочка, куда, кстати, можно будет и перелить вкуснейший напиток. 

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