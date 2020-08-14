РЕЦЕПТ ПРОСТ ⟩ Портал Limon.ee выпустил самый популярный алкогольный коктейль этого лета, который вы будете хотеть снова и снова

Мастер по приготовлению коктейлей Арина Милишникова с радостью делится секретным рецептом этого вкусного напитка под названием Limon.ee. Его стоимость в ресторане - всего 6 евро, но настроение становится после этого невероятно хорошим, так же как и после прочтения новостей на развлекательном портале.

Что нужно приобрести для приготовления коктейля? Готовится он при наличии всех ингредиентов буквально за 60 секунд.

Бутылочку Лимончелло по вкусу;

Тоник Bitter Lemon;

Лимон;

Просекко по вкусу;

Подготовить или приобрести пакетик льда.

Рецепт приготовления фирменного коктейля Limon.ee прилагается! Смотрите видео!