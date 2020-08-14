МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА ⟩ Лера Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочь развлекается в Турции

Лера Кудрявцева показала в Instagram, как ее маленькая дочь развлекается на курорте в Турции. Буквально на днях Маше исполнилось два года, и после роскошного праздника в подмосковном доме девочку повезли отдыхать на море, пишет Пятый канал.
На кадрах, которые телеведущая опубликовала в разделе stories, обычно очень серьезная малышка забавно строит рожицы, а на другом видео сосредоточенно расправляется с куском сочного арбуза, старательно выковыривая крошечными пальчиками семечки.
«От души рада за тебя и Машеньку, хороших вам деньков в солнечной, вкусной, классной и гостеприимной Турции!»
«Турция — рай для родителей, особенно если детки маленькие».
«Обожаю вашу Машеньку. Пожалуйста, больше видосов!» — умиляются в комментариях фанаты Кудрявцевой.